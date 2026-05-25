Свердловские семьи получили больше 1,4 тысячи сертификатов маткапитала

На Среднем Урале с начала 2026 года семьи получили больше 1,4 тысячи сертификатов областного материнского капитала. В этом году его сумма составляет свыше 182 тысяч рублей, а при рождении трех детей одновременно – более 272 тысяч.

- Всего за годы действия программы в регионе выдано более 111 тысяч сертификатов на материнский капитал. Ранее по инициативе губернатора Дениса Паслера в регионе упростили процесс выплаты областного капитала, а также расширили возможности его использования, - рассказали в Департаменте информационной политики региона.

Всего в 2026 году на поддержку семей с детьми направили 28,3 миллиарда рублей. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 24 миллиарда.

Отмечается, что на данный момент в Свердловской области больше 80 тысяч многодетных семей. В них воспитываются свыше 266 тысяч ребят. Каждый год число многодетных семей увеличивается минимум на 4%.