Екатеринбурженка пожаловалась на травмы, появившиеся после аттракциона в ЦПКиО

Вагонетка резко остановилась из-за срабатывания системы экстренного торможения Фото: тг-канал Zloy_ekb

Жительница Екатеринбурга рассказала в соцсетях о травмах, которые получила после катания на одном из аттракционов в парке Маяковского. Ее рассказ опубликовал тг-канал Zloy_ekb

- Мы катались с детьми и вдруг аттракцион начал резко тормозить — несколько раз подряд, - рассказала женщина. - Мы все получили ушибы, но из-за адреналина сначала даже не почувствовали боли.

Позже уже дома мама обнаружила, что у ребенка появились синяки на ключице. Также у них болели ноги.

В администрации парка Маяковского «КП-Екатеринбург» прокомментировали эту ситуацию.

- На одном из сеансов сработало экстренное торможение в рамках системы безопасности аттракциона, - прокомментировали в ЦПКиО. - В этом случае вагон резко тормозит, далее оператор вручную разблокирует тормозную систему и доводит вагон до платформы, чтобы пассажиры смогли выйти. После сеанса оператор извинился перед всеми пассажирами, жалоб и претензий не поступало.

В парке рассказали, что сейчас аттракцион работает в штатном режиме. Также в администрации ЦПКиО отметили, что все их аттракционы проходят ежегодное техническое освидетельствование.