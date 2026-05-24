На Свердловскую область надвигаются грозы

В первые два дня новой рабочей недели в Свердловской области ожидаются дожди с грозами. Согласно прогнозу Уральского Гидрометцентра, в понедельник, 25 мая, столбики термометров на Среднем Урале покажут ночью от +11 до +16, днем от +23 до +28. Будет облачно с прояснениями. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду.

- Местами кратковременный дождь, гроза, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС».

Во вторник, 26 мая, ночью будет от +10 до +15, днем от +24 до +29. Также возможны порывы ветра со скоростью до 15 метров в секунду. Ожидаются умеренный дождь и гроза.

Если говорить про Екатеринбург, то в понедельник не должно быть существенных осадков. В ночные часы столбики термометров покажут +14...+16, в дневные +25...+27 градусов. Во вторник днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет +13...+15, днем +26...+28.