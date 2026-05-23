ФК «Урал» остается в Первой лиге

23 мая матч между екатеринбургским футбольным клубом «Урал» и махачкалинским «Динамо» завершился со счетом 0:3. Поэтому уральские футболисты проведут третий сезон подряд в Лиге Pari.

В последний раз ФК «Урал» выступил в Российской Премьер-Лиге в 2023 - 2024 годах, когда команда заняла в турнирной таблице 14 место и уступила «Акрону» в стыковых играх 2:3 по итогам двух матчей.

В сезоне 2024/2025 уральцы оказались на четвертой строчке в Первой лиге, но проиграли в переходных матчах «Ахмату» - 2:3 после двух встреч. Теперь «Урал» стал третьим в Первой лиге.