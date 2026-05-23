В Екатеринбурге тестируют систему поиска нарушителей на самокатах

Нарушителей на самокатах фиксируют автоматически Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улицах Екатеринбурга дорожные камеры теперь в тестовом режиме автоматически фиксируют нарушения, которые совершают пользователи электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности. Для этого камеры оснастили специальным программным модулем. Он способен распознать самые частые нарушения.

В списке фиксируемых нарушений: поездки вдвоем и втроем на самокате, пересечение проезжей части без спешивания, использование самокатов детьми, а также ряд других нарушений ПДД. Об этом сообщает ТГ-канал «Екатеринбург. Главное».

За день камеры записали почти три тысячи нарушений по городу. Это говорит о том, что пользователи самокатов массово игнорируют правила. Новая система может стать одним из главных инструментов для наведения порядка в этой сфере.