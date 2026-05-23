В Екатеринбурге подготовили 40 пунктов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ

В Екатеринбурге в 2026 году итоговую школьную аттестацию будут проходить 7 423 выпускника. Для сдачи экзаменов в уральской столице подготовили 40 пунктов.

Всего в Свердловской области ОГЭ будут сдавать 54 758 выпускников 9 классов и 18 049 выпускников 11 классов. Экзамены будут принимать 2500 учителей.

Даты сдачи ОГЭ 2026 в Екатеринбурге и Свердловской области

2 июня - математика

5 июня - литература, обществознание, физика, биология, история, химия, информатика, география и иностранные языки

6 июня - информатика и иностранные языки

9 июня - русский язык

Резервные дни для ОГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области

16 июня - предметы по выбору

29 июня - математика

2 июля - русский язык

3 и 6 июля - для остальных предметов.

Даты сдачи ЕГЭ 2026 в Екатеринбурге и Свердловской области

1 июня - история, химия, литература

4 июня - русский язык

8 июня - математика

11 июня - физика, обществознание

15 июня - география, биология, письменная часть по иностранным языкам

18 и 19 июня - информатика, устная часть по иностранным языкам.

ЕГЭ - резервные дни 2026 в Екатеринбурге и Свердловской области

С 22 по 25 июня

8 и 9 июля - пересдача одного предмета по выбору.