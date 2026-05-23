В Екатеринбурге подготовили 40 пунктов для сдачи ОГЭ и ЕГЭ

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге в 2026 году итоговую школьную аттестацию будут проходить 7 423 выпускника. Для сдачи экзаменов в уральской столице подготовили 40 пунктов.
Всего в Свердловской области ОГЭ будут сдавать 54 758 выпускников 9 классов и 18 049 выпускников 11 классов. Экзамены будут принимать 2500 учителей.
Даты сдачи ОГЭ 2026 в Екатеринбурге и Свердловской области
2 июня - математика
5 июня - литература, обществознание, физика, биология, история, химия, информатика, география и иностранные языки
6 июня - информатика и иностранные языки
9 июня - русский язык
Резервные дни для ОГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области
16 июня - предметы по выбору
29 июня - математика
2 июля - русский язык
3 и 6 июля - для остальных предметов.
Даты сдачи ЕГЭ 2026 в Екатеринбурге и Свердловской области
1 июня - история, химия, литература
4 июня - русский язык
8 июня - математика
11 июня - физика, обществознание
15 июня - география, биология, письменная часть по иностранным языкам
18 и 19 июня - информатика, устная часть по иностранным языкам.
ЕГЭ - резервные дни 2026 в Екатеринбурге и Свердловской области
С 22 по 25 июня
8 и 9 июля - пересдача одного предмета по выбору.