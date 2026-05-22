На Урале выступят звезды татарской и башкирской эстрады

На Урале в конце мая отпразднуют Сабантуй.

В селе Кадниково 31 мая отпразднуют национальный праздник Сабантуй. Здесь будут работать свыше 20 подворий. К тому же, на главной сцене выступят звезды татарской и башкирской эстрады. На празднике можно попробовать национальные вкусности, а также принять участие в спортивных состязаниях и получить призы. О мероприятии рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

- Сабантуй ежегодно объединяет тысячи уральцев разных национальностей. Мы приглашаем на торжества жителей и с радостью примем гостей из других регионов. Уверен, что в Год единства народов России Сабантуй пройдет особенно ярко и душевно, - говорит глава Свердловской области Денис Паслер.

Заявлено участие звезды татарской и башкирской эстрады Анвара Нургалиева, финалистки проекта «Голос. Дети» Саиды Мухаметзяновой. Для уральцев споет и народный артист Татарстана Виль Усманов. Свердловские творческие объединения также готовят выступления.

Ожидается, что мероприятие посетят около 30 тысяч гостей. Посетителям расскажут о традициях народов. Они смогут увидеть работы мастеров на выставке декоративно-прикладного искусства.