Свердловские спасатели предлагают ввести правила для любителей сапсерфинга

Сапсерфинг хотят сделать безопаснее

В Свердловской области планируют вводить отдельные правила поведения на воде для сапсерферов. Сейчас их поведение на водоемах ничем не регламентируется. Об этом в эфире ОТВ рассказал замруководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов.

- Правила поведения на воде у нас прописаны только для маломерных судов: какими бортами расходиться, как маневрировать, с какой скоростью плыть. Сапы – это спортинвентарь по факту, для них таких правил нет. Наверное, это было бы не лишним, - говорит Алексей Морозов.

Кроме того, он одобряет обязательное ношение спасательных жилетов во время плавания на сапбордах. Такая мера позволяет обезопасить уральцев на водоемах.