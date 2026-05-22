НовостиСпорт22 мая 2026 17:00

На Урале ХК «Автомобилист» продлил контракт с нападающим Никитой Шашковым

Маргарита РАЗУМОВА
Форвард Шашков продлил контракт на два года. Фото: ХК «Автомобилист»

В Екатеринбурге хоккейный клуб «Автомобилист» решил продлить контракт с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Форвард подписал контракт на два сезона - до 31 мая 2028 года.

Никита Шашков пришел в команду в середине сезона 2024/25. За полтора года он принимал участие в 106 матчах Континентальной Хоккейной Лиги. Спортсмен заработал 26 очков.

В этом сезоне хоккеист пропустил лишь три встречи и заработал 17 очков при показателе полезности +7.

К тому же, в прошлом чемпионате он признан лидером команды по силовым приемам. Хоккеист в два раза превзошел ближайших конкурентов. В лиге по этому показателю он стал шестым.