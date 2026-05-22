На Урале при угрозе БПЛА школьников уведут в подвалы

На Среднем Урале согласовали порядок действий в образовательных учреждениях в случае угрозы атаки вражеских беспилотников. Меры безопасности, в случае надобности, примут на едином государственном экзамене (ЕГЭ), а также основном государственном экзамене (ОГЭ). Этот порядок действий касается также детсадов, колледжей, вузов. Об этом рассказала министр образования Свердловской области Светлана Тренихина рассказала в ходе пресс-конференции.

- Министерство образования проводит видеоконференцсвязь со всеми муниципалитетами нашего региона. Рассказали о том, как необходимо действовать при получении сигнала тревоги. Ребенок не должен выйти на улицу. Мы создаем безопасные условия в подвальных, а также цокольных помещениях, - рассказала Светлана Тренихина.

По ее словам, в укрытиях образовательных организаций готовят места для сидения и и запас воды. Здания региона уже были обследованы.

В случае потенциальной угрозы школьники, сдающие экзамены, должны спуститься с сопровождающими в укрытия. После того, как будет объявлена отмена опасности, ребята смогут продолжить экзамен. Кроме того, сдать ЕГЭ и ОГЭ получится в резервные дни.