В Екатеринбурге на крыше «Антея» произошел пожар

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП
В Екатеринбурге минувшим вечером произошел пожар на здании торгово-развлекательного центра «Антей». На кровле был виден огонь. Также с высоты повалил едкий дым. В ГУ МЧС Свердловской области рассказали о происшествии.
- На площади три квадратных метра горела летняя веранда, расположенная на крыше здания. Пожар уже к настоящему моменту был ликвидирован, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.
Также уточняется, что из-за случившегося никто не пострадал.
Свердловское МЧС напоминает уральцам о соблюдении правил безопасности в быту. Содержите территорию строений в чистоте, не перегружайте сеть.