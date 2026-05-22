В Екатеринбурге на крыше «Антея» произошел пожар

В Екатеринбурге минувшим вечером произошел пожар на здании торгово-развлекательного центра «Антей». На кровле был виден огонь. Также с высоты повалил едкий дым. В ГУ МЧС Свердловской области рассказали о происшествии.

- На площади три квадратных метра горела летняя веранда, расположенная на крыше здания. Пожар уже к настоящему моменту был ликвидирован, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ведомства.

Также уточняется, что из-за случившегося никто не пострадал.

Свердловское МЧС напоминает уральцам о соблюдении правил безопасности в быту.