Свердловская область и Астана договорились о туристическом сотрудничестве

Свердловская область и Астана будут сотрудничать в сфере туризма.

Центр развития туризма Свердловской области при содействии правительства подписал соглашение о сотрудничестве с Центром развития туризма Astana Tourism. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Церемония подписания прошла 22 мая.

– Мы сможем повысить информированность аудитории и создать новые востребованные турпродукты, адаптированные под интересы и культурные особенности туристов из Центральной Азии. Казахстан, в свою очередь, может предложить свердловчанам уникальные маршруты и программы, отметила руководитель департамента туризма Свердловской области Татьяна Белик.

Казахстан – стабильная страна-лидер по туризму в Свердловскую область. Этому способствует географическая близость, исторические связи и интерес к Уралу. Одно из ключевых направлений сотрудничества это образовательный туризм, так как в свердловских вузах обучается более 600 граждан Казахстана. Также гости региона проявляют интерес к шопингу, культурному досугу и событийным мероприятиям.