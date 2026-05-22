В лагере под Екатеринбургом будут жить школьники из Екатеринбурга и Китая

С 30 мая по 8 июня в центре «Таватуй», расположенном под Екатеринбургом, состоится международный лагерь. Участниками которого станут 16 екатеринбуржцев и 16 школьников из Чэнду. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Подростки от 14 до 17 лет будут популяризировать российскую культуру и язык за рубежом. Также это позволит участникам учить языки, а также погрузиться в среду национальных традиций России и Китая.

- Это не просто обмен, а живая лаборатория межкультурного диалога. Здесь рождаются идеи будущих совместных проектов, крепнет взаимный интерес и уважение. Убежден, что проведенные дни станут для китайских и российских школьников прочным фундаментом дружбы, – говорит мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

За девять дней школьники из Китая посетят знаковые места и музеи уральской столицы. Также им предстоит послушать лекции о партнерстве России и Китая. В программе мероприятий также мастер-класс по лепке русских пельменей. К тому же, смена охватывает образовательные, спортивные и медийные события.