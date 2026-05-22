НовостиПроисшествия22 мая 2026 13:29

Прокуратура помогла свердловскому бойцу СВО отстоять право на квартиру

Брат свердловского бойца СВО пытался выселить его из квартиры
Екатерина ГАПОН
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Байкаловском районе прокуратура помогла бойцу СВО отстоять право на квартиру. На судебном заседании установили, что мужчина жил в спорном жилье. Какое-то время боец там не проживал из-за рабочей профессии, а впоследствии ушел в зону проведения специальной военной операции.

– Во время своего временного отсутствия участник специальной военной операции продолжал перечислять денежные средства на оплату коммунальных услуг, а также лично участвовал в содержании жилого помещения, – сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Однако позднее между ним и хозяином квартиры – его неполнородным братом – возник конфликт, что и послужило поводом для иска о выселении военнослужащего.

На судебном заседании прокурор полагал, что участник СВО сохранил за собой право пользования жильем и отказал в удовлетворении иска о выселении бойца.