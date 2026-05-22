НовостиОбщество22 мая 2026 13:06

В Свердловской области запустили фейк о списании денег со счетов участников СВО

Свердловчан напугали фейком о списании средств со счетов бойцов СВО
Екатерина ГАПОН
В фейковых сообщениях пользователи жаловались на работу банка и на списание средств со счетов бойцов СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Свердловской области запустили фейк о бесконтрольном снятии денег со счетов участников специальной военной операции. Вбросы в редакции СМИ и городских пабликов производились якобы от лица банка.

– Все сообщения касаются взаимодействия специалистов кредитной организации с физическими лицами и могут сопровождаться аудио или изображениями переписки в мессенджерах или СМС, сгенерированных с помощью технологий искусственного интеллекта, – сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области.

Как сообщили в пресс-службе банка, понять, что это фейк, можно по интонации и речевым ошибкам, а также по тому, что за основу был взят интерфейс мессенджеров, в которых банку нельзя общаться с клиентами. Свердловчан призывают быть бдительными и не распространять недостоверную информацию.