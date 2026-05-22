НовостиОбщество22 мая 2026 13:00

Суд закрыл одно из уголовных дел свердловского бизнесмена Малика Гайсина

Маргарита РАЗУМОВА
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одно из уголовных дел свердловского бизнесмена Малика Гайсина было прекращено из-за истечения срока давности. Преступление было связано с растратой более 256 миллионов рублей предприятия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

- В феврале этого года Ленинский райсуд Екатеринбурга прекратил уголовное дело, - рассказали в инстанции. – При этом суд сохранил арест, наложенный ранее на земельные участки и право Гайсина на доли в уставном капитале, принадлежащих ему компаний.

Как полагает следствие, Гайсин, занимавший должность единоличного исполнительного органа, с июня 2015 по январь 2016 года перевел с расчетного счета завода на подконтрольное ему предприятие ООО «Иверь» 256, 16 миллионов рублей под видом займа. Однако возвращать деньги мужчина не собирался.

Ему предъявили обвинение в растрате вверенного имущества с использованием служебного положения по части 4 статьи 160 УК РФ. Ущерб понесли не только предприятие, но и госкорпорация. Так как 24,78% доли завода принадлежит госкомпании. Саж же Малик Гайсин согласился на прекращение дела. Защита ходатайствовала о том, что дело нужно прекратить из-за истечения шестилетнего срока давности для тяжких деяний.

Напомним, что уральскому экс-бизнесмену Малику Гайсину грозит срок за три эпизода растраты, злоупотребление полномочиями. Его могут отправить на 14 лет в колонию общего режима.