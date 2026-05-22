Бывшие владельцы «Корпорации СТС» получили новый иск от Генпрокуратуры. На этот раз надзорное ведомство требует обратить в доход государства их имущество, полученное коррупционным путем. Всего в иске 18 ответчиков, среди них – семьи бизнесменов Алексея Боброва и Артема Бикова.

– Истец просит изъять в доход государства земельные участки, автомобили, недвижимость, денежные средства на банковских счетах, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

На стадии подготовки дела к рассмотрению на спорное имущество был наложен арест. Судебное заседание назначено на 27 мая.

Напомним, что в сентябре 2025 года начался громкий процесс по национализации активов бенефициаров Алексея Боброва и Артема Бикова. По мнению надзорного ведомства, миллиардеры незаконно получили контроль над объектами энергетической инфраструктуры УрФО, в том числе «Корпорация СТС» и «Облкоммунэнерго».

В октябре 2025 года активы бизнесменов национализировали, однако участники дела не оставляют попыток обжаловать это решение.