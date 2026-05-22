В Полевском развернули учения на случай выявления ящура

Масштабные учения провели в Полевском по ликвидации условного очага ящура. Ветеринарные специалисты, пожарные, инженеры и силовики отработали всю цепочку действий. В учениях были задействованы около 70 человек. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

- Ведем активную разноплановую работу, чтобы в области сохранялась благополучная обстановка по ящуру. Специалисты должны быть готовы оперативно отреагировать при выявлении в хозяйствах этого острого вирусного заболевания животных. Для здоровья поголовья мы проводим различные профилактические вакцинации, - говорит директор Департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

По легенде, в подсобном хозяйстве в Полевском пали два теленка. У них выявили признаки, которые характерны для ящура.

Условно владелец рассказывал, что покупал им корма без ветдокументов. Также по сценарию фермер успел продать мясо без сопроводительных документов в Челябинскую, а также Курганскую области. Затем к делу присоединились сотрудники ветлаборатории. После условно подтвержденного диагноза была ликвидация очага.

Специалисты развернули контрольно-пропускные пункты, создали группы лабораторной диагностики и эпизоотичесокго мониторинга. Также организовали зоны отчуждения и уничтожения скота.

Таким образом, прошедшие учения показали готовность служб и ветспециалистов к тому, чтобы сохранить здоровье поголовья.