НовостиПроисшествия22 мая 2026 12:09

Мать из Большого Истока будут судить за избиение 9-летнего сына

Екатерина ГАПОН
Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мать из поселка Большой Исток будут судить за избиение 9-летнего сына. По данным следствия, в период с января по март 2026 года 36-летняя женщина избивала своего сына, в том числе разными предметами.

– Женщина намеревалась полностью подчинить себе волю мальчика и добиться от него неукоснительного послушания. Пострадавший от действий матери испытывал не только физическую боль, но и претерпевал психические страдания, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, женщину обвиняют в совершении преступления по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд.