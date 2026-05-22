Мать из Большого Истока будут судить за избиение 9-летнего сына

Мать из поселка Большой Исток будут судить за избиение 9-летнего сына. По данным следствия, в период с января по март 2026 года 36-летняя женщина избивала своего сына, в том числе разными предметами.

– Женщина намеревалась полностью подчинить себе волю мальчика и добиться от него неукоснительного послушания. Пострадавший от действий матери испытывал не только физическую боль, но и претерпевал психические страдания, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и провели необходимые экспертизы.

Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, женщину обвиняют в совершении преступления по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание в отношении несовершеннолетнего». Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд.