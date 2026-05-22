Ученый рассказал, когда в Екатеринбурге закончится сезон пыльцы

Сезон пыльцы в Екатеринбурге закончится только к концу лета, однако березы и сосны уже совсем скоро перестанут тревожить аллергиков. Об этом сообщил доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ Александр Ермошин.

Ученый отметил, что облака желто-зеленой пыли появились из-за ветроопыляемых растений. Самыми первыми отцвели ивы, после них – тополя. Сейчас период пыления закончился у берез.

– В целом период цветения растений – до конца лета. Просто в июне начнется активный сезон у насекомоопыляемых растений, у которых немного другая биология: пыльцы мало, ее переносит не ветер, а насекомые, поэтому проблем у аллергиков с ней меньше, – отметил Александр Ермошин.

Сейчас в Екатеринбурге цветет сосна – ее период пыления закончится примерно через неделю. Однако на севере Свердловской области из-за прохладного климата сосны могут начать распространять пыльцу чуть позже.