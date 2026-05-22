НовостиОбщество22 мая 2026 11:46

В Нижнем Тагиле вандалы испортили объект культурного наследия

Маргарита РАЗУМОВА
В Нижнем Тагиле вандалы оставили надписи на воздухонагревательных башнях. Фото: Старый Демидовский завод во «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле 21 мая вандалы оставили надписи на воздухонагревательных башнях «Каупер». Они являются частью доменных печей, которые были признаны объектом культурного наследия. Об этом сообщает Старый Демидовский завод на своей странице во «ВКонтакте».

Хулиганы сделали на башнях граффити с буквами и остались незамеченными. Теперь их ищут правоохранители.

- Мы напоминаем, что за причинение ущерба объекту предусмотрена административная и уголовная ответственность - штраф или лишение свободы, - сказано в посте.

В Демидовском музее-заводе побывали вандалы. Фото: Старый Демидовский завод во «ВКонтакте»

Представители музея – завода напомнили, что объект представляет собой достояние Среднего Урала. Свердловчан призывают беречь и сохранять сооружение.