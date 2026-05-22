Металлурги помогут ДК Качканара с ремонтом

При поддержке ЕВРАЗа начались ремонтные работы во Дворце культуры Качканара. Компания также профинансирует поставку и монтаж нового антрактно-раздвижного занавеса для главной сцены учреждения. На ремонтные работы и обновление сценического оборудования ЕВРАЗ направил 3 млн рублей.

Здание дворца построено в 1968 году. Со временем гидроизоляция утратила защитные свойства, что вызывало повышенный износ фундамента и строительных конструкций. Эксплуатация здания могла стать небезопасной и привести к остановке работы объекта.

Сейчас во дворце обустроят новый гидроизоляционный контур фундамента, смонтируют отводную дренажную систему из двухслойных полипропиленовых труб, уложат профилированную мембрану с фильтрующим слоем из геотекстиля. На завершающем этапе предстоит устройство отмостки и восстановление асфальтового покрытия. Выполнить весь комплекс ремонтно-строительных работ планируется к концу лета.

Старая механическая система занавеса не менялась с момента постройки дворца. Новая конструкция будет работать на дистанционном управлении. Материалы соответствуют требованиям электробезопасности и допускают эксплуатацию в общественных зданиях.

ЕВРАЗ является многолетним партнером ДК Качканара. Только за два предыдущих года компания направила на его развитие и организацию мероприятий более 17 млн рублей.