В Свердловской области пьяный водитель легковушки сбил 51-летнюю женщину

В свердловском поселке пьяный водитель сбил женщину-пешехода. Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

21 мая днем в селе Старые Арти на улице Ленина произошла авария. Водитель отечественной легковушки выезжал задним ходом со двора на дорогу. Он сбил 51-летнюю женщину-пешехода, которая шла по левой обочине в противоположном направлении. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.

- Женщина получила телесные повреждения в виде закрытого перелома наружной лодыжки левого голеностопного сустава со смещением. Свердловчанку с места ДТП увезли в больницу, - сказано в сообщении.

Установлено, что за рулем авто был 56-летний житель села Старые Арти. Его стаж вождения 38 лет. Ранее мужчину 13 раз привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД.

Как выяснилось, уралец был пьян – алкотестер показал 1, 314 миллиграмм на литр в выдыхаемом воздухе.

На уральца составили административные материалы по трем статьям КоАП РФ. Его авто отправили на специализированную стоянку.