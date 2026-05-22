В Екатеринбурге для 15 тысяч выпускников устроят праздник

В Екатеринбурге 26 июня 2026 года состоится общегородской выпускной. В рамках мероприятия для 15 тысяч учеников, которым предстоит попрощаться со своими школами, устроят праздник. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- На праздничное прощание со школой также будут приглашены учителя, руководители учреждений и родители выпускников. В этом году школы уральской столицы окончат 8 125 выпускников 11-х классов и 19 622 выпускника 9-х классов, - рассказали в мэрии.

Сначала для выпускников пройдет церемония награждения. В ней примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов и губернатор Свердловской области Денис Паслер. Затем для школьников запланирована большая концертная программа.

Отмечается, что всего в 2026 году больше 1,2 тысячи учеников претендуют на золотые и серебряные медали.