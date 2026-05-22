Екатеринбуржца посадили на 11 лет за попытку убийства из ревности и поджог

В Екатеринбурге суд вынес приговор 33-летнему мужчине за попытку убийства женщины и поджег. Все произошло в ночь с 14 на 15 мая 2025 года в квартире по улице Набережная Рабочей Молодежи. В период с 22:30 до 1:39 осужденный выпивал вместе с сожительницей. Вскоре, на почве ревности, он решил убить ее.

- Взяв с плиты металлический ковш, он нанес им и правой ногой удары потерпевшей в голову и тело, а затем взял кухонный нож и бросил в потерпевшую, стал ее душить проводом от зарядного устройства телефона. После чего с целью убийства потерпевшей поджег балкон квартиры, - рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Однако женщина успела спастись из горящего балкона. На место происшествия оперативно приехали сотрудники МЧС и потушили пожар.

Екатеринбуржца признали виновным по части 3 статьи 30 и пунктам «д» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ – «Покушение на убийство, с особой жестокостью, общеопасным способом», а также по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога».

Свою вину осужденный признал лишь частично. В суде он утверждал, что не хотел убивать сожительницу. Мужчину приговорили к 11 годам колонии строгого режима.