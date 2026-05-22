Министр образования раскрыла действия во время ЕГЭ при ракетной опасности на Урале

Министр образования и молодежной политики Свердловской области Светлана Тренихина рассказала о порядке действий в школах во время проведения ОГЭ и ЕГЭ в случае ракетной или беспилотной опасностей. Алгоритм действий согласовали с силовыми ведомствами. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

После поступления тревожного сигнала учеников не будут выпускать из здания школы, чтобы не подвергать опасности. Последует эвакуация в помещения без окон - подвалы, актовые и спортивные залы. Также в школах подготовили места, где можно будет переждать тревогу, и сделали запас питьевой воды.

Тестирование в случае тревоги прервут, после чего ученикам предложат продолжить сдачу экзамена, либо перенести ее на другой день.

В 2026 году 11 класс в Свердловской области окончат 19 тысяч выпускников. Это на 2 тысячи человек больше, чем в прошлом году.