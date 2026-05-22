Свердловский Роспотребнадзор выявил самые частые нарушения в школьных столовых

Свердловский Роспотребнадзор в 2025-2026 учебном году проверил 885 школьных столовых. Самыми распространенными нарушениями стали нарушения требований к качеству и безопасности продуктов, технологии приготовления блюд, ведения документации, несоблюдение режима работы и сроков прохождения медосмотра.

– По выявленным нарушениям требований санитарного законодательства специалисты Роспотребнадзора приняли исчерпывающие меры административного воздействия, – сообщили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что обеспечение школьников горячим питанием – важное условие для поддержания их здоровья. Ученики должны есть не менее четырех раз в день, из них три приема пищи должны содержать горячие блюда. В этом учебном году обеспечение обедами составила 100% среди учеников 1-4 класса и 97% с 5 по 11 класс.

В меню ежедневно должны быть хлеб, молоко, мясо, сливочное и растительное масла, сахар, овощи, фрукты и соки, а рыба, яйца, творог и сыр – не менее 2-3 раз в неделю. При этом фастфуд, газировки, конфеты и полуфабрикаты должны быть полностью исключены.