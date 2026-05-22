НовостиПроисшествия22 мая 2026 6:34

На Урале осудили виновника ДТП, насмерть сбившего водителя электрорицикла

Екатерина ГАПОН
Виновник ДТП, насмерть сбивший водителя электротрицикла, получил 2 года принудительных работ

В Краснотурьинске вынесли приговор виновнику ДТП Ивану Волошину, который насмерть сбил водителя электротрицикла. Трагедия произошла вечером 19 июня 2025 года.

Волошин ехал на Toyota Corolla по трассе Серов – Североуральск – Ивдель в сторону Карпинска. Навстречу ему ехал водитель электротрицикла. Последний на перекрестке повернул налево в сторону садового товарищества, выехав при этом на встречную полосу. Волошин не уступил ему дорогу и врезался в водителя.

– В результате дорожно-транспортного происшествия водителю электротрицикла были причинены телесные повреждения, не совместимые с жизнью, в результате чего он скончался на месте происшествия, – сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Краснотурьинский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека». Волошина приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 10% от зарплаты в доход государства. Также суд удовлетворил иски родственников погибшего на 2,2 миллиона рублей.