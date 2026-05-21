В Первоуральске после занятий пропал 16-летний школьник

В Первоуральске не вернулся домой после уроков 16-летний подросток. Фото: пресс-группа полиции Первоуральска

Полиция Первоуральска развернула поиски 16-летнего Егора Иванова. О пропаже подростка заявила его мать. Об этом сообщает пресс-группа полиции Первоуральска.

- По имеющейся информации, 20 мая несовершеннолетний ушел в школу и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение не удается установить, - рассказали в ведомстве.

Правоохранители добавили, что молодой человек ни с кем в последнее время не ссорился.

Приметы пропавшего юноши: рост 160 сантиметров, плотное телосложение. У подростка темные волосы, он кареглазый.

На момент исчезновения был одет в темно-серую кофту с коричневыми вставками, черные спортивные штаны и кроссовки. Также был в темно-синей кепке.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться пропавший ребенок, сообщите в полицию. Телефон дежурной части: +7 (343) 964-82-21.