Жители трех свердловских сел проверили свое здоровье. Фото: Минздрав Свердловской области

Выездные врачи проверили здоровье 210 жителей свердловских сел. Полный чек-ап прошли 130 жителей вблизи Березовского и 80 жителей Садового. Об этом сообщили в Минздраве Свердловской области. Выездной формат работы специалистов доступен жителям отдаленных населенных пунктов региона в рамках проекта «Добро в село».

– Приезд десанта специалистов и мобильных медицинских комплексов позволил жителям отдалённых посёлков пройти базовые обследования рядом с домом. Особенно это важно для пожилых людей, которым сложнее добираться 20 километров до поликлиники в Берёзовском, — пояснил главный врач Берёзовской центральной городской больницы Станислав Кан.

В поселке Монетном работал мобильный офтальмологический комплекс и передвижной маммограф, а в Ключевске была доступна проверка на передвижном флюорографе. Также жители сел прошли антропометрию, ЭКГ и УЗИ, проверили показатели крови и получили консультацию терапевта.