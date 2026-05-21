В центре Екатеринбурга появилась стена из 700 растений

У подножия зеленой стены разместилась зона отдыха. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге 21 мая 2026 года состоялось торжественное открытие зеленой стены, созданной из 700 растений 20 сортов. Расположился «живой» объект благоустройства прямо в центре города – рядом со станцией метро «Площадь 1905 года».

- Сосны, ели, можжевельники и другие виды растений высажены в 9 ярусов специальной эко-системы. Основу составляет сосна горная, а также 15 видов можжевельника. Высаженные в конце прошлого лета растения пережили зиму. Этот прекрасный объект останется здесь на долгие годы, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Общая площадь вертикального объекта составила порядка 100 квадратных метров. У подножия зеленой стены специалисты создали зону отдыха в бионических формах.

Отмечается, что живой фасад поможет улучшить качество воздуха, так как поглощает углекислый газ, задерживает пыль и выделяет фитонциды.