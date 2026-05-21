Врачи спасли 76-летнюю екатеринбурженку со скоплением жидкости вокруг сердца

Врачи городской клинической больницы №40 Екатеринбурга спасли 76-летнюю пенсионерку с опасным скоплением жидкости вокруг сердца. Объем был значительный – при норме от 15 до 50 миллилитров объем жидкости составил 760 миллилитров.

– В такой ситуации сердце не способно адекватно сокращаться, чтобы выдавать жизненно необходимый выброс крови. По статистике, летальность при тампонаде сердца (состояние, когда главная мышца организма теряет способность к сокращению и может остановиться), вызванной разными причинами, достигает примерно 80%, – сообщили в Минздраве Свердловской области.

Состояние пенсионерки ухудшалось: развилось нарушение сердечного ритма, артериальное давление падало. Несмотря на отсутствие кардиологического отделения, сосудистые хирурги экстренно провели пункцию перикарда (Процедура, при которой отсасывают жидкость из мешка, обволакивающего сердце – Прим. ред».

Специалисты в течение 20 минут медленно откачивали жидкость, чтобы не сбить параметры работы сердца. Уже на операционном столе ей стало лучше – давление стабилизировалось до 130 на 80. Дальнейшее лечение пациентка будет проходить в отделении Свердловской областной клинической больницы №1.