В Екатеринбурге разыскивают самокатчика, который сбил 17-летнюю девушку

В Екатеринбурге вечером 20 мая 2026 года произошло ДТП рядом с домом №104 по улице Малышева. Предварительно, в 21:21 неизвестный гражданин на самокате сбил 17-летнюю девушку.

- По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным электросамокатом, двигаясь со стороны улицы Серафимы Дерябиной в сторону улицы Ухтомской, допустил наезд на пешехода. После наезда водитель с места происшествия скрылся, - рассказали в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

С различными травмами пострадавшего подростка госпитализировали в ДГКБ №9. Помощь девушке сейчас оказывают врачи. Сотрудники Госавтоинспекции провели на месте происшествия замеры и составили все необходимые документы.

По факту ДТП в данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Виновника аварии разыскивают.