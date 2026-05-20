В больнице Красноуфимска открыли современное отделение

Новое современное отделение позволит сократить время ожидания приема. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В Красноуфимске в районной больнице открыли модернизированное приемное отделение. Оно работает по принципу «врач – к пациенту». Поступающих свердловчан распределяют в очереди в зависимости от того, насколько их состояние тяжелое. Об этом сообщает Департамент информполитики Свердловской области.

Раньше конструкция здания, возведенного в 70-х годах, не позволяла справляться с нагрузками.

- После реконструкции освободившиеся площади использовали для лечебно-диагностического процесса, - сказано в сообщении. - Были разделены потоки плановой и экстренной госпитализации, созданы комфортные зоны ожидания. Для хранения оборудования и инвентаря закупили универсальный блок-контейнер.

По словам первого замминистра здравоохранения области Игоря Пушкарева, теперь приемное отделение соответствует всем требованиям триажной технологии. Это позволит сократить время ожидания, а также приблизить врача к пациенту.

Такое же отделение планируют создать в центральной городской клинической больнице № 24 Екатеринбурга.