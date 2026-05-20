На Среднем Урале внедряют нейросети в помощь врачам и МФЦ

В Свердловской области расширят применение искусственного интеллекта. Планируется развивать сервисы в области медицины, образования, а также в предоставлении государственных услуг. Об этом сообщает Департамент информполитики региона.

В ходе конференции был подписан документ о сотрудничестве с региональным министерством цифрового развития.

- Документ предусматривает развитие интеллектуальных систем видеонаблюдения и видеоаналитики. В том числе создание голосовых помощников и чат-ботов для обработки обращений. Использование речевых технологий и ИИ-сервисов в здравоохранении, - сказано в сообщении.

Технология поможет автоматически заполнять медицинские документы. Системы помогут врачам принимать решения.

По словам министра цифрового развития и связи Свердловской области Евгения Шонова, в регионе внедрено 11 таких решений. Новое соглашение позволит расширить такие практики.