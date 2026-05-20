На Урале экс-чиновнику за махинации с жильем для сирот дали условный срок

Экс-чиновника осудили за махинации с покупкой жилья для детей - сирот Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Екатеринбурге вынесли приговор заместителю директора ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Игорю Дорофееву. Ему вменяли махинации при покупке жилья для детей - сирот. Экс-чиновника признали виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», а также части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом «КП-Екатеринбург» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы сроком условно с испытательным сроком пять лет, штраф в размере 500 000 рублей, - рассказал собеседник.

Также бывшего чиновника лишили права занимать должности в госорганам и муниципальной власти на два года и шесть месяцев.

Напомним, что по версии обвинения Игорь Дорофеев искусственно завышал стоимость 21 госконтракта на покупку 105 объектов недвижимости для детей – сирот.