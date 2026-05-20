НовостиПроисшествия20 мая 2026 16:11

Экс-главу свердловского Росимущества освободили из СИЗО

Маргарита РАЗУМОВА
Экс-чиновнику смягчили меру пресечения

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего главу Росимущества по Свердловской области Сергея Зубенко выпустили из под домашнего ареста. Экс-чиновнику смягчили меру пресечения. Об этом сообщили «КП-Екатеринбург» в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Как рассказали в инстанции, экс-главе в апреле вместо домашнего ареста назначили запрет определенных действий. Следственные органы вышли с таким ходатайством.

Сергей Зубенко был главой свердловского Росимущества с 2022 по 2024 годы. В ноябре 2024 года его отстранили от работы в ведомстве. Причиной послужило ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. Об этом говорилось в письме главы Росимущества Вадима Яковенко.

В апреле 2025 года Сергей Зубенко был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.