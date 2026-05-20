Юным тагильчанам рассказали о важности чистого воздуха

Интерактивные занятия проводили для школьников дух леса и Катя - эколог. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

В школе № 13 Нижнего Тагила прошли интерактивные занятия. На них учащимся младших классов рассказывали о том, как сохранить чистоту воздуха. Занятия проводили необычные наставники – дух Уральского леса, а также ученый – эколог Катя Птичкина. Об этом рассказали в Департаменте информполитики Свердловской области.

- Эти уроки в доступной и увлекательной форме объясняют детям суть федерального проекта. Они демонстрируют, что забота об окружающей среде складывается из больших решений властей и маленьких шагов каждого. Мы благодарны педагогам и активистам за проведение этой важной акции, - говорит министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В общей сложности для учеников провели пять экологических занятий. Им объяснили, как технологии снижают вредные выбросы. Поведали о том, какие экологические привычки помогают каждому заботиться об окружающей среде.

Занятие проходило в игровом формате и активно вовлекало юных тагильчан. Они охотно обсуждали тему экологии, а также узнали о важности чистого воздуха.