В детских лагерях Нижнего Тагила отдохнут 36 тысяч детей

В загородных лагерях Нижнего Тагила будут отдыхать восемь тысяч детей. В общей сложности на отдых отправятся 36 тысяч школьников. Первые заезды стартуют с 1 июня. Об этом сообщает в своем канале мэр города Владислав Пинаев.

- На подготовку лагерей направили больше 288 миллионов рублей. Делаем текущие и капитальные ремонты, - сказано в сообщении.

Как уточняется, власти готовят к реконструкции лагерь Антоновский. Сейчас один заезд предполагает размещение 180 подростков. Планируется расширение до 380 мест.

Также идет передача здания реабилитационного центра в муниципальную собственность. На субсидии от региона будут ремонтировать столовую, а также медблок. Полностью корпус обновят к лету 2027 года.