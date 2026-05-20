В Каменске – Уральском на два месяца закрыли ресторан из-за антисанитарии

В Каменске – Уральском суд решил закрыть на 60 суток заведение Сакварели из-за нарушения санитарных норм. Их удалось выявить во время внеплановой проверки санврачами. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

- На объекте отсутствует процедура контроля поточности технологических операций, планировка помещений не исключает встречных потоков сырья и готовой продукции, - сказано в сообщении. - В одном из цехов одновременно обрабатывались неочищенные овощи, изготавливались горячие блюда и кондитерские изделия с кремом. Использованная посуда из банкетного зала поступала в моечную через производственный цех.

Уточняется, что ресторан принимал продукцию без документов, которые подтверждали ее качество и безопасность. В складах не было приборов, измеряющих влажность и температуру. Уборку проводили бытовыми моющими средствами, а дезсредства отсутствовали.

На втором этаже во время проверки не было воды. Сама продукция лежала в необорудованном подвале без отделки, что не позволяло провести уборку.

Суд расценил эти нарушения по статье 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Также учитывалось, что ранее за такие нарушения заведения не привлекали к ответственности. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 10 дней.