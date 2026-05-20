НовостиОбщество20 мая 2026 14:16

Цех по производству глазированных сырков построят в Тюменской области

Изготавливать будут 10500 тонн продукции в год
Евгений БУЛГАРИН
Тюменский продукт знают по всей стране и далеко за её пределами

В Ялуторовске (Тюменская область) построят цех по производству глазированных сырков. Об этом пишет ИА «Тюменская линия» со ссылкой на губернатора региона Александра Моора.

- На территории комбината «Ялуторовский» собираются построить цех по производству глазированных сырков. Проектная мощность впечатляет – изготавливать будут 10 500 тонн продукции в год, - сообщил Александр Моор.

Губернатор добавил, что молочному комбинату исполняется 90 лет, в связи с чем он поздравил коллектив с юбилеем. В годы войны предприятие бесперебойно обеспечивало фронт и тыл сухим молоком и маслом. Особенно продукция была востребована в госпиталях.