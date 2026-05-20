На севере Свердловской области горят леса

Небо над Ивделем затянуло дымом из-за лесного пожара. Фото: читатель "КП"

В Свердловской области зафиксированы первые лесные пожары. Как сообщил источник «КП-Екатеринбург», дымом затянуло небо над Ивделем. Предположительно, горит лес в районе поселка Тохта – упраздненный населенный пункт на севере Ивдельского городского округа.

– Пожарных забрали на машине с Оуса и отправили на Тохту, это недалеко от Вижая. Всего две группы, площадь пожара неизвестна, с вертолета не определить, – сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Как сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана», 20 мая на территории Свердловской области зарегистрировано два возгорания.

– 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 10 га (Свердловская область), – сообщают в пресс-службе Авиалесоохраны.

Как отмечают местные жители, несмотря на затянутое дымом небо, запаха не чувствуется – сейчас на севере региона сильные ветра.

На момент публикации комментарий в пресс-службе Уральской Авиабазы получить не удалось.