На севере Свердловской области горят леса

В Свердловской области зафиксированы первые лесные пожары. Как сообщил источник «КП-Екатеринбург», дымом затянуло небо над Ивделем. Предположительно, горит лес в районе поселка Тохта – упраздненный населенный пункт на севере Ивдельского городского округа.
– Пожарных забрали на машине с Оуса и отправили на Тохту, это недалеко от Вижая. Всего две группы, площадь пожара неизвестна, с вертолета не определить, – сообщает источник, знакомый с ситуацией.
Как сообщили в Федеральном агентстве лесного хозяйства ФБУ «Авиалесоохрана», 20 мая на территории Свердловской области зарегистрировано два возгорания.
– 2 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 10 га (Свердловская область), – сообщают в пресс-службе Авиалесоохраны.
Как отмечают местные жители, несмотря на затянутое дымом небо, запаха не чувствуется – сейчас на севере региона сильные ветра.
На момент публикации комментарий в пресс-службе Уральской Авиабазы получить не удалось.