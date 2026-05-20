В Каменске – Уральском провели учения на случай холеры

Свердловские медики приняли участие в масштабных учениях.

В Каменске – Уральском провели масштабные учения на случай холеры. Свердловские медики отрабатывали действия и создание госпиталя. Это позволило оценить их готовность к обнаружению инфекции. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

Холера представляет собой опасное инфекционное диарейное заболевание. Бактерии проникают через рот, поражают слизистую кишечника. Холера может привести к смертельному исходу.

Учения начались с того, что в 10:40 старший фельдшер-диспетчер скорой передал сообщение о поступлении пациента в приемный покой с предварительным диагнозом «холера».

- Медики подготовили бокс для госпитализации пациента и санпропускник для персонала. Заболевший был в состоянии средней степени тяжести. Однако на случай ухудшения готовили реанимационный бокс, - сказано в сообщении.

Далее в инфекционном корпусе собрали медиков и оповестили о заболевшем. Здесь подготовили защитную одежду, комплекты для забора анализов, дезинфицирующие средства.

У больницы выставлены были два полицейских поста.

Учения проводились в четыре этапа. Сначала была проверка теории. Затем развертывание инфекционного госпиталя. Дальше медики обрабатывали санитарный транспорт, а также работали в лаборатории.

В учениях принимали участие комиссия по ЧС, сотрудники инфекционного корпуса и бактериологической лаборатории. Также оценивали ход учений санврачи и сотрудники регионального Минздрава.