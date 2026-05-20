В Екатеринбурге отменили концерт Надежды и Григория Кадышевых. Артисты должны были выступить 23 мая. Как сообщили в пресс-службе УГМК-Арены, концерт отменен по независящим от них причинам.

– Мы понимаем, как многие ждали этого события, и искренне приносим извинения за доставленные неудобства, – отметили в пресс-службе площадки.

Чтобы вернуть билеты, купленные на сайте УГМК-арены, необходимо заполнить заявление на возврат и подать его либо лично в кассу по адресу улицы Степана Разина, 15, или отправить скан на их электронную почту. В случае, если вы приобрели билеты в кассе УГМК-арены, то вернуть деньги можно только через саму кассу.

В случае покупки билетов на сторонних ресурсах, возврат производится в соответствии с регламентом оператора