В Екатеринбурге у бывшего кинотеатра «Салют» появится выход на крышу

У здания появится обустроенный выход на крышу. Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге продолжат обновление пространств молодежного кластера «Салют». Здесь приведут в порядок фасад, сквер. Подрядчики в дальнейшем отремонтируют и крышу здания. Так у кластера появится новое пространство под открытым небом. Об этом сообщает мэрия города.

- Ремонт кровли позволит перейти к следующему этапу – вводу в эксплуатацию пространств на четвертом этаже. Работы запланированы в 2027 году. Планируется обустроить выход на крышу и сделать площадку для мероприятий на свежем воздухе, - сказано в сообщении.

На втором этаже здания уже введены 1, 2 тысячи квадратных метров площади для мероприятий. Здесь откроется конференц-зал, лекторий.

Обсуждаются варианты и создания сквера около здания. По проекту предусмотрено озеленение, а также обустройство скамейками для отдыха.