В Екатеринбурге обновят улицу Энгельса

После озеленения улица Энгельса будет выглядеть так. Фото: Администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Энгельса приступили к благоустройству. На участке от улицы Луначарского до Бажова появятся новые тротуары, освещение и дорожное покрытие. Также здесь высадят деревья и кустарники.

– На участке улицы вдоль академии «Спартаковец» после ремонта планируется ввести двухстороннее движение, – сообщили в администрации Екатеринбурга.

Благоустройством участка на Энгельса займется девелопер Форум, который занимается строительством жилого квартала в этом районе. Также вдоль проезжей части буде высажена живая изгородь. Работы планируют завершить до конца лета.

Напомним, что власти Екатеринбурга нашли подрядчика для масштабной реконструкции улицы Вайнера. Участок главной пешеходной улицы города от проспекта Ленина до улицы Малышева отремонтирует строительная компания из Уфы «Уралагротехсервис». Отметим, что на ремонт Вайнера власти Екатеринбурга выделили более полумиллиарда рублей.