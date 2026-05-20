Свердловского хирурга приговорили к условному сроку за фальшивые больничные

Хирург получил условное наказание Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Верхнесалдинский райсуд вынес приговор бывшему врачу-хирургу местной больницы Владимиру Ватолину. Его признали виновным по двум статьям: части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки», а также части 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Еще в июне 2024 года к врачу по просьбе медрегистратора обратилась медсестра. Она предложила хирургу оформить два фиктивных больничных листа. Владимир Ватолин согласился и назначил цену 500 рублей за день больничного.

- Регистратор передала медсестре для врача 13 тысяч рублей наличными, а также персональные данные и СНИЛС граждан. В тот же день Ватолин оформил электронные больничные без приема пациентов, сбора анамнеза и проведения экспертизы нетрудоспособности, - сказано в сообщении. - Через посредника он попросил регистратора сделать от его имени и закрепить его электронной цифровой подписью два подложных больничных.

Свою вину хирург признал лишь частично. Он не согласился с суммой взятки и заявил, что в конверте было лишь три тысячи рублей. При этом подтвердил, что пациентов не видел, и они не приходили к нему на прием. Суд критически оценил его позицию относительно размера взятки и принял во внимания показания.

По итогу мужчине назначили наказание – три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год и штраф 50 тысяч рублей. Его лишили права занимать руководящие должности в учреждениях здравоохранения на два года. Приговор был обжалован прокурором. Свердловский облсуд снял запрет на право занимать руководящие должности в системе здравоохранения.

Уральцу назначено дополнительное наказание. Его лишили права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой в сфере здравоохранения на 2 года.

Уголовное преследование в отношение взяткодателя прекратили, так как он раскаялся. В отношении посредников уголовное дело не возбудили из-за отсутствия состава преступления.