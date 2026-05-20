Металлурги провели благотворительный забег «Дай пять!»

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле прошел XlI благотворительный забег «Дай пять!». В нем приняли участие более 2 тысяч человек из разных городов России. Стартовые взносы и пожертвования участников направят в учреждения, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья.

В этом году программа забега была расширена: наряду с классической пятикилометровкой введена дистанция 10 км. Результаты фиксировали с помощью фотофиниша, участники могли скачать свои финишные фото по QR-коду и заказать именную гравировку на медали.

Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

В рамках мероприятия состоялись забеги для людей с ограниченными возможностями здоровья - на 250 м и 1 км. Дети и взрослые соревновались на уже привычных дистанциях в 1 км и 5 км. Все победители и призеры получили дипломы и подарки от организаторов. Для гостей работали детские площадки, аттракционы, фотобудка, полевая кухня, прошли экологические квесты.

- Мы рады, что забег «Дай пять!» становится масштабнее: растет количество участников, расширяется программа активностей. Благотворительная направленность забега остается неизменной, мы продолжаем помогать тем, кто в этом особенно нуждается, - отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Благотворительный забег «Дай пять!» проводится ЕВРАЗом с 2015 года. На пожертвования прошлых лет (более 5 млн рублей) приобретены спортивные и уличные тренажеры, оборудованы детские и спортивные площадки для занятий адаптивной и общей физкультурой для лиц с ОВЗ.