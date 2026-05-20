В Верхней Пышме приостановили работу «Опытного завода огнеупоров»

Деятельность опасного цеха приостановили до вступления решения в законную силу

Суд приостановил работу цеха «Опытного завода огнеупоров» в Верхней Пышме. Гражданское дело находится в производстве Верхнепышминского городского суда.

В иске, поданном к производству, требуется утсранить многочисленные нарушения требований законодательства об охране окружающей среды и атмосферного воздуха, а также о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и законодательстве о промышленной безопасности.

– В рамках подготовки дела к рассмотрению, судом удовлетворено ходатайство истца о принятии мер по обеспечению иска, – сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд приостановил деятельность одного из цехов «Опытного завода огнеупоров» на улице Огнеупорщиков, 3 до вступления решения в законную силу.