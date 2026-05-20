На Урале мать, осужденная за издевательства над детьми, не добилась оправдания

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции не стал отменять приговор свердловчанке, допустившей жестокое обращение с детьми. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Женщина была оштрафована по статье 156 УК РФ «Жестокое обращение с несовершеннолетними». К тому же горе-мать обязали выплатить детям компенсацию морального вреда. Женщина обратилась в суд кассационной инстанции с просьбой оправдать ее и отменить судебные решения.

В качестве доказательств по делу была предоставлена запись с камеры наблюдения. Ее установил бывший муж женщины после того, как дети пожаловались ему на издевательства со стороны матери.

- Дети заявили, что сужденная их обижает, обзывает, бьет. Одного из мальчиков заставляет стирать свои пеленки. Видеозапись запечатлела факты систематического унижения человеческого достоинства детей женщиной. Осужденная, используя нецензурную брань, кричит на мальчиков. Высказывает в их адрес угрозы насилия, применяет к ним физическую силу. При этом потерпевшие кричат и плачут от боли, - рассказали в инстанции.

К тому же на записи были моменты, как одному из детей запретили ходить по дому и посещать ему свою комнату. Также мать заставляла его терпеть позывы к мочеиспусканию под угрозой насилия. К тому же запрещала есть. Были также высказаны угрозы, что ребенка сдадут в детдом или психбольницу.

В кассационной инстанции пришли к выводу, что доказательства вины матери убедительны и оставили решение в силе. Уточняется, что после случившегося детей поместили в реабилитационный центр.